Aydın'da kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Kaynak: İHA
Aydın'da kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsın kaybolan 21 adet koyunu jandarma ekipleri dere yatağında bulunarak sahibine teslim etti.

Olay, İmamköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.I. isimli şahsın 21 adet koyunu kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayıp koyunlar eksiksiz olarak Pınardere Mahallesi'nde dere yatağı içerisinde bulundu. Koyunlar sahibine teslim edilirken, A.I. da jandarma ekiplerine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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