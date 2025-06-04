Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavşak içindeki refüje çarpıp savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ALV 905 plakalı motosikletin sürücüsü A.D., kavşağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşak içindeki refüje çarparak yolun karşısına savruldu.

Kazada sürücü A.D. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

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