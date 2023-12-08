Aydın'da kazada araç takla attı. 1 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir ticari araç takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da kazada araç takla attı. 1 yaralı

Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Çobanisa kavşağı yakınlarında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (72) idaresindeki 20 FA 248 plakalı ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç önce sağ taraftaki yol kenarında bulunan bariyerlere daha sonra refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen aracın sürücüsü yaralandı.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri de ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

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Kaza yapan ticari aracın çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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