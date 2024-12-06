Aydın’da kolye hırsızları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın’da kolye hırsızları yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde N.Ş’e ait çalıntı kolyenin araştırmasını yapan jandarma bir eve düzenlediği baskında kolyeyi buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kolyenin bir yüzünde Osmanlı tuğrasının bulunduğu öğrenildi.

Koçarlı'nın kırsal Çallı Mahallesi'nde yaşayan N.Ş.'nin evinden, 3 Aralık'ta ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ve 3 bin TL para çalındı. N. Ş., jandarmaya durumu bildirip, şikayetçi oldu. Jandarma, hırsızlıkla ilgili mahalledeki 75 kişinin bilgisine başvurdu.

Şüphelilerinin M.S. (19), S.N.Ş. (20) ve E.S. (19) olduğu belirlendi. Jandarma 3 şüpheliyi, dün evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çaldıkları Osmanlı tuğrası kolye ve para da bulunup, tutanakla sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf edip, hırsızlığı borçları nedeniyle yaptıklarını söyledi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın’da kolye hırsızları yakalandı

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