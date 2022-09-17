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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kimsenin fark etmediği kazada sürücü ve yolcular uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:06
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Aydın'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı
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Kaza, Kuşadası Söke karayolu üzerinde Soğucak kavşağında gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belli olmayan 34 BTN 364 plakalı otomobil Soğucak istikametinden Söke Kuşadası karayoluna çıkmak istedi. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil birden karayolunun karşısında bulunan boş arazide toprak alana çarparak takla attı. 

Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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