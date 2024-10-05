Aydın'da köpük tankı patladı. 3 işçi yaralı

Kaynak: DHA
Aydın'da köpük tankı patladı. 3 işçi yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonrası 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolunda, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki köpük tankı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle otomobil yıkayan M.K., B.D. ve N.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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