Aydın'da korkunç ihmal! Sürücü çocuğu ezdi, kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde yürek burkan bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki Suriyeli El Amr Ali, süt toplama kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak’ta meydana geldi. 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan ailenin oğlu El Amr Ali'ye çarptı.

İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü çiftlikten ayrılırken, Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, sürücünün H.A. olduğunu belirledi. H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

