Aydın’da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın’da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir motosikletin yapmış olduğu kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir motosikletin yapmış olduğu kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinden Germencik ilçesi istikametine seyir halinde Bayram Güngör(24) idaresindeki 09 ANM 228 plakalı hız motosikleti, henüz bilinmeyen bir nedenle yağışla birlikte kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Motosiklet sürücüsü Bayram Güngör ve yolcu konumunda bulunan P.C.S, çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Bayram Güngör olay yerinde hayatını kaybederken P.C.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye ambulans ile sevk etti. Hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

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