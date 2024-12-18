Aydın’da korkutan ihbar: AFAD harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da korkutan ihbar: AFAD harekete geçti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı ölçümü yapan AFAD ekipleri çalışmalarını tamamladı. Yapılan ihbar üzerine araştırma yapan ekipler, ölçümlerde herhangi bir riske rastlamadıklarını açıkladılar.

Olay, Efeler ilçesi Sıralılar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kömür madeni sahasında kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Gelen ihbar üzerine AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, kömür madenine ait atık alanında içten yanma neticesinde çıkan dumanın olduğu bölgede ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde ortaya çıkan karbon monoksit gazının insan sağlığını olumsuz etkileyecek dozda olmadığı tespit edildi. Alanın risk barındırmadığı tespit edilirken, ekipler gerekli önlemleri aldı.

Aydın’da korkutan ihbar: AFAD harekete geçti

Aydın’da korkutan ihbar: AFAD harekete geçti

Aydın’da korkutan ihbar: AFAD harekete geçti

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