Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın Efeler'de bir apartmanın bodrum katında başlayan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Zafer Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B.'nin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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