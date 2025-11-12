Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Söke Şube Başkanı Zeynep Sungurhan öncülüğünde Söke Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı ve kutlama pastası kesildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde iki yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan minik Masal'ın zaferi, dernek üyeleri ve aile yakınları tarafından coşkuyla kutlandı. Etkinlik, lösemi farkındalığını artırmak amacıyla turuncu renk temasıyla organize edildi. Katılımcılar, Masal'ın azmini ve umudunu simgeleyen balonları havaya bırakırken, meydanda alkışlar ve sevinç gözyaşları birbirine karıştı.

Dernek Başkanı Zeynep Sungurhan, benzer sağlık mücadeleleri veren çocuklar için çeşitli destek projeleri yürüttüklerini vurgulayarak gazetecilere konuştu:

"Masal 2 yıl önce lösemi hastasıydı. Masal hiç yılmadı. Gücünü hiç kaybetmedi. Bugün Masal'ın balon uçurma etkinliği yaptık. Artık 'lösemi bitti' diyoruz. Bugünü kutlamak için buradayız."

Etkinlikte en çok mutluluğu yaşayan isim ise Masal Özdirekcan oldu. Küçük kız, yüzündeki tebessümle emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve "Çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

Aile ve dernek yetkilileri, Masal gibi minik kahramanların hikayelerinin umut kaynağı olduğunu belirterek, gelecekte de benzer etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.