Aydın'da metruk bina alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Aydın'da metruk bina alevlere teslim oldu

Aydın'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerindeki 2 katlı bir metruk binada saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw406618-03.jpg

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

aw406618-04.jpg​​​​​​​

Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

aw406618-01.jpg

aw406618-02.jpg

Son Haberler
İlhan Şeşen'den kötü haber: Durumu kritik
İlhan Şeşen'den kötü haber: Durumu kritik
Otoyoldaki korkunç kaza: 2 ölü
Otoyoldaki korkunç kaza: 2 ölü
Gecekonduda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Gecekonduda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Fenerbahçe derbilere yabancı hakem istiyor!
Fenerbahçe derbilere yabancı hakem istiyor!
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı