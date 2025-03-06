Aydın'da motosiklet faciası: 1ölü

Kaynak: İHA
Aydın'da motosiklet faciası: 1ölü

Aydın'da motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Feci kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın İncirliova ilçesinde Acarlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Musa Kaplan'ın kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Musa Kaplan olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından belirlendi. Kazayı duyan gencin yakınlar olay yerine gitti. Polisler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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