Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Süleyman Demirel bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 3063 plakalı motosikleti ile seyir halinde ilerleyen M.Y., iddiaya göre kamyonetin sıkıştırması sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayarak düşen M.Y., metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.