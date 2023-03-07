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Aydın’da motosikletli polis timi otomobille çarpıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yunus olarak bilinen motosikletli polis timi ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 yunus polisi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 23:08
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Aydın’da motosikletli polis timi otomobille çarpıştı

Aydın’da motosikletli polis timi otomobille çarpıştı
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(İHA) - Kaza, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 1. Sanayi Kavşağı yakınlarında 09 A 4892 plakalı polis timine ait motosiklet ile 09 DS 913 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yola savrulan G.D. ile D.A. isimli 2 kadın polis memuru yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri ambulansla, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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