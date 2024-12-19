Aydın'da okul servisleri denetlendi

Aydın genelinde denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, okul servislerini denetledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tüm okullarda çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, okul ve çevrelerini kontrol ederken, servisleri de kontrol etti. Servis araçları ve şoförleri kontrol eden ekipler, bilgilendirmelerde bulundu.