Aydın’da ölümlü trafik kazası: 1 can kaybı, 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle H.E. idaresindeki 09 KN 215 plakalı ticari araç ile R.I.'nın kullandığı 09 AKA 801 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile S.U.'nun kullandığı araç şarampole uçarken, diğer iki araç da karşı şeride savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçların içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Kesiksucu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.U., H.E., Y.B., S.G. ve A.E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.