Aydın'da operasyon! Binlerce ele geçirildi

Kaynak: İHA
Aydın'da operasyon! Binlerce ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 bin adeti boş, bin adeti ise dolu olmak üzere toplamda 11 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik çalışmada kaçak sigara bulunduran ve imalatını yaptığı tespit edilen Y.D. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, 10 bin adet boş, bin adet dolu olmak üzere 11 bin makaron, bin adet boş sigara kutusu, 5 kg paketlenmiş bandrolsüz tütün, 2 bin adet boş şeffaf sigara paketi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'da operasyon! Binlerce ele geçirildi

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