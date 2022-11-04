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Aydın’da organ bağışı çağrısı

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği “Organ Bağış Haftası” dolayısıyla poliklinik girişinde kurduğu stant ile hasta ve hasta yakınlarına organ bağışının önemini anlatarak farkındalık oluşturdu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:41
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Aydın’da organ bağışına dikkat çektiler

Aydın’da organ bağışı çağrısı
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Aydın’da ülke genelinde düşük seviyelerde olan organ bağışının önemine dikkat çekildi. Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane poliklinik girişine bilgilendirici stant kuruldu. Hastane personelleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına organ bağışının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.



Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Organ Bağış Haftası çerçevesinde hastanemiz poliklinik girişinde stant kuruldu. Personelimiz, hasta ve hasta yakınlarımıza bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı, uygulama prosedürü anlatıldı. Doğru bilgilendirilen hasta ve hasta yakınlarımız, standımıza yoğun ilgi göstererek organ bağışında bulundular. Organ bağışı ölümünüzden sonra organlarınızın başka bir insan için kullanılmasına izin verilmesidir. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli sağlık konularından birisidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığımız, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi (UKS) kurmuştur. UKS'nin amacı, bağışlanan organ ve dokuların tıbbi etik çerçevesinde, adaletli bir şekilde en uygun alıcıya naklinin sağlanmasıdır. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes, 2238 sayılı yasaya göre sağlıklı organlarının tamamını ve bir bölümünü bağışlayabilir” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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