Aydın'da orman yangını

Kaynak: İHA
Aydın'da orman yangını

Aydın Çine'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

Aydın'da orman yangını

Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına aldı.

Yangın, Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter de havadan müdahale etti.

10 arazöz ile karadan ve 4 helikopter ile havadan yapılan hızlı müdahale ile yangının çok geniş alana yayılmadan kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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