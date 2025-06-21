Aydın’da orman yangınlarına karşı yeni tedbir alındı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte orman yangınları arttı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda bütün mahallelerde anonslar ile uyarılarda bulundu.

Bu kez vatandaşların yoğun olduğu noktalara su dolu damacana yerleştirildi. Çine ilçesinde Alabayır ve Kavşit Yolu, Kuşadası ilçesinde Yeniköy ve Ağaçlı yoluna, Efeler'de ise Paşayaylası'nda vatandaşların yoğun olduğu bölgelere içi su dolu bin adet damacana bırakıldı. Muhtemel bir yangında vatandaşların damacana suları ile yangına müdahale edip alevlerin geniş alana yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.