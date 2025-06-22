Aydın’da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi mevkisinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi mevkisinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sebebiyle Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilirken, söndürme çalışmaları gün boyu havadan ve karadan devam etti. Havanın kararmasının ardından bir süre karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen 2 gece görüşlü helikopter havadan destek vermeye başladı. Bölgedeki ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele verirken, gece görüşlü helikopterler de çalışmalara gece boyunca havdan destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yanan bölge havadan helikopter ile görüntülendi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Aydın’da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son Haberler
40 yaşında bir külkedisi masalı: 'Yürüyemez' dediler, destan yazdı
40 yaşında bir külkedisi masalı: 'Yürüyemez' dediler, destan yazdı
ABD'nin İran saldırısına İngiltere'den ilk açıklama!
ABD'nin İran saldırısına İngiltere'den ilk açıklama!
İzmir’de tünel faciası! Evin duvarı çöktü aile panik yaşadı: Belediyeden açıklama geldi
İzmir’de tünel faciası! Evin duvarı çöktü aile panik yaşadı: Belediyeden açıklama geldi
Beşiktaş'ta kongre günü: 'Her sene 50 milyon euro faiz...'
Beşiktaş'ta kongre günü: 'Her sene 50 milyon euro faiz...'
Havuz keyfi kabusa dönmesin! Uzman isim çocuklar için uyardı! Nelere dikkat etmelisiniz?
Havuz keyfi kabusa dönmesin! Uzman isim çocuklar için uyardı!