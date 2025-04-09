Aydın'da Otizme farkındalık için Hemsball turnuvası

ÖZEL SPORCULAR SAHADA

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte 30'dan fazla özel sporcu kıyasıya mücadele etti.

COŞKULU VE DUYGU DOLU ANLAR

Turnuva boyunca büyük bir heyecanla mücadele eden sporcular, performanslarıyla seyircilerden tam not aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, centilmence geçen karşılaşmalara sahne oldu.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde tüm sporculara madalyaları verildi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, sporcuları tek tek tebrik ederek madalyalarını takdim etti.

GÜN İKRAMLARLA SON BULDU

Etkinlik, sporculara çeşitli ikramların sunulmasının ardından sona erdi. Turnuva, otizm farkındalığına dikkat çekerken, özel sporcuların yeteneklerini sergilemesine de olanak sağladı.