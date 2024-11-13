Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1624 Sokak'tan Batı Gazi Bulvarı'nda dönüş yapmak isteyen 09 ABD 090 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan 31 ALB 393 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.