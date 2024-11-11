Aydın'da otomobil kafeye daldı: 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da otomobil kafeye daldı: 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü geri manevra yaptığı esnada hakimiyeti kaybederek içeri daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı.

Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan F.B. (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw327085-02.jpg

aw327085-07.jpg

aw327085-06.jpg

aw327085-04.jpg

aw327085-01.jpg

Son Haberler
Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı
33 kaçak göçmen yakalandı
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep' de dolandırıcılık operasyonu
Gaziantep' de dolandırıcılık operasyonu