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Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aydın’da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 14:39
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Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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İHA

Kaza, Efeler ilçesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.S. idaresindeki 09 ADK 233 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 09 ACD 324 plakalı motosiklet 1008 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü F.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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