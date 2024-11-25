Aydın'da otomobil takla atarak durabildi

Kaynak: İHA
Aydın'da otomobil takla atarak durabildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobil hakimiyetini kaybetti savrularak takla attı. Kaza da 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aydın'ın Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Değirmen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A köşk istikametine doğru ilerliyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan C.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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