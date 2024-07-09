Aydın'da otomobil tarlaya uçtu. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın'da otomobil tarlaya uçtu. 2 yaralı

Aydın'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilden biri diğerine arkadan çarptı. Yaşanan kazada tarlaya giren araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Üçeylül Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, aynı istikamette seyir halinde ilerleyen 22 J 31483 plakalı otomobile 20 AHV 13 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 22 J 31483 plakalı otomobil, yolundan çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

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Tarladaki bir ağaca çarparak duran otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirerek ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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