Aydın'da otomobil yangını paniğe yol açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Olay, İzmir Bulvarı üzerinde saat 10.00 civarında gerçekleşti. 09 SH 674 plakalı araç, İzmir yönüne doğru seyrederken, sürücüsü birden dumanların yükselmeye başladığını fark etti. Hızla otomobili yolun kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren sürücü, büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu.

İhbarın hemen ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. İlk incelemelere göre yangının, aracın elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu olay, sürücüler için bir hatırlatma niteliği taşırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi.