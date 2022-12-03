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Aydın'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:31
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Aydın'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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Seydi Aydemir'in kullandığı 34 DIN 959 plakalı otomobil, Güzelbeyli Mahallesi'nde Şengül Kocaman yönetimindeki 09 H 2939 plakalı traktörle çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktör sürücüsü Kocaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

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