﻿Aydın'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Seydi Aydemir'in kullandığı 34 DIN 959 plakalı otomobil, Güzelbeyli Mahallesi'nde Şengül Kocaman yönetimindeki 09 H 2939 plakalı traktörle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktör sürücüsü Kocaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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