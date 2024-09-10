Aydın’da pamuk toplama fiyatları belli oldu

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun 2024 yılı toplama fiyatları ziraat odası başkanlarının yaptığı toplantı sonrası belli oldu.

Bir araya gelen 4 ilçe oda başkanı pamuk toplama ücretlerinin Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde pamuk toplama fiyatlarının dekara 1.250 lira olduğunu açıkladı.

2023’te dekara 950 lira olan toplama fiyatı 2024’te 1.250 liraya yükseldiğini açıklayan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, aldıkları kararın bağlayıcılığı olmadığını, tavsiye niteliğinde bir fiyat olduğunu belirtirken çoğunlukla bu fiyatlandırmaya uyulduğunu belirtti.

Efeler Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamaya göre “Bugün Efeler Ziraat Odası Başkanlığında Oda Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş'le birlikte yapılan toplantı sonrasında 2024 yılı pamuk toplama ücretleri 1.250 lira/dekar olarak belirlenmiştir. Pamuk üretimi yapan tüm üreticilerimize ve pamuk toplama makinesi sahiplerine hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.