Aydın’da park halindeki tır alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Aydın’da park halindeki tır alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ASTİS Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tırın tamamını sararken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tırın kupa kısmı ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ata Mahallesi 771. sokakta meydana geldi. Tır sürücüsü C.K.'nin dışarıda olduğu sırada tırın altından alevlerin yükseldiği fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Tır sürücüsü C.K., olay anında tırın dışında olduğunu belirterek, "Alevler bir anda altından çıkmaya başladı. Kendi çabalarımızla söndüremeyince itfaiyeyi aradık" dedi.

Görgü tanığı çevre esnaf ise, "Tırı park ettikten yaklaşık bir saat sonra yangın başladı. Motor içerisinden kıvılcım çıktı ve çok kısa sürede bu hale geldi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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