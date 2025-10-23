Aydın’da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından, bir anda bastıran yağış sonrasında yollar dereye döndü, bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kuvvetli yağış sonrasında araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Körfez Caddesi, İstasyon Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı, İzmir Bulvarı başta olmak üzere olumsuzluk yaşanan ana arterlerde ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, emniyet ekipleri de tıkanan trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti. Sağanak yağışın bugün gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.