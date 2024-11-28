Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı iş yerinde sahte alkol üretimiyle satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreslere dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 520 litre etil alkol, 174 alkol aroma likidi, 1 dolumda kullanılan hassas terazi, 1 vakumlama makinesi ve 1600 etiketsiz plastik bidon ele geçirildi. İş yeri sahipleri E.G., E.D. ve çalışan E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

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