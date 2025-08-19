Aydın’da seçim yenilenebilir. Özgür Özel'in resti yankı buldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek erken seçim çağrısı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesiyle başlayan siyasi kriz, Özel’in “Hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim” sözleriyle yeni bir boyut kazandı. Özel, Çerçioğlu’nun transferini “siyasi yankesicilik” olarak niteledi ve halkın iradesinin sandıkta yeniden sınanmasını istedi.

Aydın’da erken seçimin nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu. CHP 27. Dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuya açıklık getirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 56 üyesinden 42’sinin istifa etmesi ve yedek üyelerin tamamlanamaması durumunda, Mahalli İdareler Seçimi Kanunu’nun 29/1-c ve 30. maddeleri gereğince seçimlerin yenileneceğini belirtti.

Kaya, “Meclis’te toplam 83 üye var. Üye sayısı 42’nin altına düşerse, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 60 gün içinde seçim tarihi belirler. Bu durumda hem meclis hem de belediye başkanlığı seçimi yenilenir” dedi.

Vatandaşlar arasında erken seçim ihtimali tartışılırken, AKP’den henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak kulislerde, Çerçioğlu’nun transferiyle güç kazandığını savunan AKP’nin bu meydan okumaya nasıl karşılık vereceği merak ediliyor. CHP’liler, halkın iradesinin sandıkta yeniden tecelli edeceğine inanıyor.

Yerel kaynaklar, Aydın’da seçmenlerin bu gelişmelere tepkili olduğunu ve sandık kurulursa katılımın yüksek olabileceğini belirtiyor. Öte yandan, YSK’nın olası bir istifa senaryosunda süreci nasıl yöneteceği de gündemde.