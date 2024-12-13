Aydın'da seracıların baş belası hırsız yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da seracıların baş belası hırsız yakalandı

Aydın’da sera naylonu çaldığı iddia edilen 2 kişi jandarmanın düzenlediği baskında yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde S.G. isimli şahsa ait sera naylonları çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu S.B. ve M.Ö. isimli şüpheli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

S.B. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alırken, saklamış oldukları sera naylonları da bulunarak sağlam bir şekilde mal sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ö. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Bursa Adalet Sarayı'ndaki silahlı saldırıya yayın yasağı getirildi
Bursa Adalet Sarayı'ndaki silahlı saldırıya yayın yasağı getirildi
Dünyaca ünlü marka hastanelik etti. Türkiye'de de satılıyor. 2.6 milyon ürünü geri çağrıldı
Dünyaca ünlü marka hastanelik etti. Türkiye'de de satılıyor. 2.6 milyon ürünü geri çağrıldı
Düzce'de ormanın kralı fotokapana yakalandı
Düzce'de ormanın kralı fotokapana yakalandı
Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırı hakkında açıklama
Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırı hakkında açıklama
Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Acun Ilıcalı, Mourinho’ya öyle iki isim verdi ki...
Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Acun Ilıcalı, Mourinho’ya öyle iki isim verdi ki...