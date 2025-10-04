Aydın'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobilin, motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.