Aydın'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Kaynak: İHA
Aydın'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobilin, motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

aw551843-02.jpg

aw551843-03.jpg

Son Haberler
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü