﻿Aydın'da silahlı kavga. 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da akraba oldukları öğrenilen D.Ö. (15), Ertan Ö. (32) ile A.Ö. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Ö. silahla Ertan Ö. ile A.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ertan Ö, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. A.Ö'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

D.Ö. polis ekiplerince yakalandı. (AA)