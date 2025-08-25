Aydın’da sır ölüm!

Kaynak: İHA
Aydın’da sır ölüm!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.


Olay, Acarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar A.'dan (48) haber alamayan yakınları ve arkadaşları şahsı aramaya başladı. Şahsı mahalledeki bir tarlada ağaca asılı halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

aydin.jpg

Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yaşar A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

