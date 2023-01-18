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Aydın'da facia! Anne ve 2 çocuğu can verdi

Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:30
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Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu öldü

Aydın'da facia! Anne ve 2 çocuğu can verdi
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Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

(Kaynak: AA)

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