Aydın'da ‘şok’ trafik uygulaması!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da ‘şok’ trafik uygulaması!

Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 12 sürücüye 18 bin TL idari trafik cezası yazıldı. Denetimlerin ardından komutanlıktan açıklama geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesinde Köşk-Başçayır Mahalle yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 189 araç ve 242 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 12 sürücüye 18 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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