Aydın'da suç makinesi yakalandı

Suç makinesi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, JASAT Timleri'nin yürüttüğü operasyonlar kapsamında, üzerinde 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs etkisiz hale getirildi.

Aydın'da, jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonları neticesinde; 10 ayrı ilde, 7 farklı dosyada bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlardan aranan ve toplamda 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö., Sazlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.