Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Aydın'da üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla belediye ekiplerince tarım yollarında düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi, üreticilere yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekipler, Hisar Mahallesi'ndeki tarım yollarını düzenledi. Üreticilerin tarla ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yolların iyileştirilmesi yapıldı. Konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Hisar Mahallesi Kavak Boğazı mevkiinde zeytinlik ve tarım yollarında düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üreticilerimizin tarlalarına daha rahat ulaşabilmesi, zeytin hasadını ve tarımsal faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmesi için yollarımızı iyileştiriyoruz. Toprağına emek veren, üreten hemşehrilerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Aydın'da tarım yollarına düzenleme

Aydın'da tarım yollarına düzenleme

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