Aydın'da tarımsal desteklemeler güncelleniyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni tanıtmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan bu çalışma çerçevesinde, ekipler çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında detaylı bilgilendirme yapıyor. Bu hafta Aydın ilinin 14 ilçesinde ve 42 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler aktarıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli destek sağlamayı hedeflediğini vurgularken, çiftçilerin yerel ve küresel ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmeleri için gerekli tüm bilgilendirmelerin sürdürüleceğini belirtti. Bu kapsamında, üreticiler tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgi edinerek, bilinçli bir biçimde üretim süreçlerine katkı sağlayacak.