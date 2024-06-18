Aydın'da tekmeli yumruklu kavga

Kaynak: İHA
Aydın'da tekmeli yumruklu kavga

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, gençlerden oluşan bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu bir duruma geldi.

Olay, İncirliova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 7 Eylül Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, hem kız hem de erkek gençlerden oluşan sekiz kişilik bir grup, cadde üzerinde yürüyüş yaparken, aniden ve henüz net bir sebep belirlenememişken tartışmaya başladılar.

Tartışma çok kısa bir süre içinde şiddetlenerek kavgaya evrildi. Kavgada, gençlerden biri tekme ve yumruk darbeleriyle darp edildi.

Bu anlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

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