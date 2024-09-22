Aydın’da terör operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da terör operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler, Didim, Germencik, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP/ML-THKP/C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkındaki adli süreç devam ediyor.

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