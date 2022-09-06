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Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tır sürücüsü aracında ölü bulundu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 21:27
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 21:28
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Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu
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Aydın-İzmir kara yolundaki deve güreşi alanına park edilen çalışır haldeki 68 KC 494 plakalı tırın sürücüsünü hareketsiz gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bilal Abay'ın (61) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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