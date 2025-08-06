Aydın’da trafik kazalarında ölenlerin sayısı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da trafik kazalarında ölenlerin sayısı açıklandı

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimler yürütüldü. 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde 162 bin 15 araç kontrol edilirken, meydana gelen 942 trafik kazasında ölenlerin sayısı açıklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi. 2025 yılı Temmuz ayında Aydın genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince toplam 162 bin 15 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 30 bin 346 araca idari işlem uygulanırken, 464 sürücünün ehliyetine el konuldu, 1401 araç ise trafikten men edildi. Alınan tüm önlemlere rağmen kent genelinde 351 maddi hasarlı, 585 yaralanmalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 942 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 818 vatandaş yaralanırken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Valilik açıklamasında, trafik kazalarının azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olması gerektiği vurgulanarak, "Özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, trafik kurallarına uyan ve güvenlik tedbirlerine katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.

Aydın’da trafik kazalarında ölenlerin sayısı açıklandı

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