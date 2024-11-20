Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var

Kaynak: İHA
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var

Aydın Germencik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Balatcık Mahalle yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 09 ABE 292 plakalı kamyonet ile Sezer Azman (28) yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi Azman savrulan motosikletten yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Azman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Azman'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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