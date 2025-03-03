Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da Ağaçlı Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D.G. idaresindeki 01 BRT 50 plakalı araç, Aydın Söke ilçesinden Kuşadası yönüne seyir halindeyken, trafik ışıklarında yeşil ışık yanması üzerine kavşaktan geçiş yaptığı sırada, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.Y. yönetimindeki 09 K 0734 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, 09 K 0734 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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